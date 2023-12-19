11 ошибок, которые все допускают при выборе ноутбука

11 ошибок, которые все допускают при выборе ноутбукаОб этом важно знать
Эксперт YouTube-канала «ТехноМакс» назвал ошибки, которые чаще всего люди совершают при выборе и покупке нового ноутбука.
Ноутбук «для всего». Таких моделей просто не бывает. Например, мощные игровые ноутбуки практически всегда маломобильны, а тонкие, лёгкие и автономные не подходят для игр. Если ноутбук компактный и при этом мощный, то его стоимость будет начинаться от 150 тысяч рублей. Поэтому перед покупкой сначала решите, что конкретно вы будете делать на ноутбуке.
Дешёвые ноутбуки работают быстро. Это неправда, и такого в принципе быть не может. Производительность самых бюджетных моделей за 20−25 тысяч рублей сегодня такая же, какой она была у ноутбуков в 2005 году. При выборе дешёвого ноутбука берите тот, у которого оперативной памяти хотя бы 8 ГБ, процессор — AMD Ryzen, Intel Pentium или Core, IPS-дисплей, 256 ГБ SSD. Цена таких моделей — от 30 тысяч рублей.
Не смотреть на перспективу. В ноутбуках можно поменять только два компонента, и то не всегда. Это оперативная память и SSD. Если вы сделаете объём ОЗУ 16 ГБ, то это даст прирост производительности на 20−30%. Лучше всего брать модель с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.
Неправильный выбор размера. Чтобы не допустить эту ошибку, сначала сходите в магазин и посмотрите, как выглядит модель в реальности. Самым универсальным решением будет диагональ 16 дюймов.
Плохой экран. Первый важный показатель дисплея — яркость. Уровень самых плохих дисплеев — это 250 нит. Далее — цветовой охват. Для начального уровня это 72% sRGB/45% NTSC, а нужно покупать модели со 100% sRGB. Для видеомонтажа идеальным будет цветовой охват 100% DCI-P3. Косвенным признаком качественного экрана будет частота обновления 165 Гц.
Разъёмы. Если вы фотограф, то ищите модель с кардридером, а если вам необходимо подключение SSD, то смотрите, чтобы был порт Thunderbolt. Для подключения к проектору или телевизору нужен разъём HDMI.
Бренд. Нет смысла «фанатеть» от конкретного производителя. Всё потому, что у всех фирм есть как очень удачные, так и провальные модели.
Акцент на характеристиках. «Циклиться» на какой-то одной характеристике нельзя. Вообще на отдельные характеристики нужно смотреть лишь тогда, когда вы уже определились со сценарием, мобильностью, размером, экраном, моделью ноутбука. Другими словами, когда выбираете между двумя конкретными вариантами.
Старый по цене нового. Бывает, что ноутбук 2021 года продаётся по цене модели, вышедшей в 2023 году. В этом случае лучше брать более новую модель.
Игнорирование обзоров. Сейчас в Интернете можно найти много обзоров на новую технику. И лучше перед покупкой всё-таки ознакомиться с тем, что говорят о ноутбуке, который вы хотите взять, профессионалы.
Купить невовремя и не в том месте. Если разница в цене между физическим магазином и маркетплейсом составляет менее 10%, то лучше не рискуйте и покупайте офлайн. Особенно это касается игровых профессиональных ноутбуков.