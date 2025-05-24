12,1 дюймов и с разрешение 2560×1600: Honor представила планшет Pad 10

Планшет работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, оснащён 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Основная и фронтальная камеры — по 8 МП, обе без автофокуса, но с диафрагмой f/2.0.

Одним из главных плюсов Honor Pad 10 стал мощный аккумулятор на 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт. Устройство также поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.