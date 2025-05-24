12,1 дюймов и с разрешение 2560×1600: Honor представила планшет Pad 10

Опубликовано 24 мая 2025, 04:301 мин.
12,1 дюймов и с разрешение 2560×1600: Honor представила планшет Pad 10С большим экраном и аккумулятором
Honor анонсировала новый планшет Pad 10 вместе со смартфонами Honor 400 и 400 Pro (о которых чуть позже). Новинка получила большой 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 пикселей и, скорее всего, стандартной частотой обновления 60 Гц.
© Honor
Планшет работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, оснащён 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Основная и фронтальная камеры — по 8 МП, обе без автофокуса, но с диафрагмой f/2.0.
Одним из главных плюсов Honor Pad 10 стал мощный аккумулятор на 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 35 Вт. Устройство также поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
Планшет работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0. Вес — 525 г, толщина — всего 6,29 мм. Будут доступны два цвета: серый и бирюзовый.
Официальная цена пока не объявлена.