12,1-дюймовый экран и батарея на 10 100 мА·ч: Honor показала планшет Pad 20

Экран у Pad 20 — 12,1 дюйма, LCD-матрица с эффектом настоящей бумаги, разрешение 3K и соотношение сторон 16:10. Внутри установлен процессор Snapdragon 7 Gen 3. Планшет работает на оболочке MagicOS 10.0.

Ёмкость аккумулятора — 10 100 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Камер две: основная на 8 мегапикселей в круглом модуле и фронтальная тоже на 8 Мп. Звук обеспечивают шесть динамиков. Максимальный объём оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 256 ГБ.

Планшет будет продаваться в трёх цветах: ярко-розовый, лесной зелёный и серый.

Официальный старт продаж ожидается в ближайшее время.