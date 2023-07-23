12 ГБ ОЗУ, 2,5К-экран и $333: Lenovo показала новый игровой планшет

12 ГБ ОЗУ, 2,5К-экран и $333: Lenovo показала новый игровой планшетЕще и со скидкой за предзаказ
Lenovo представила на выставке BW Expo свое новейшее творение Legion Y700 (2023). Этот игровой планшет по привлекательной цене 2399 юаней (333 долларов) обладает неплохими характеристиками, которые сделают его сильным конкурентом на рынке.
Legion Y700 (2023) оснащен 8,8-дюймовым 144 Гц-дисплеем с разрешением 2560 x 1600p. Внутри планшета установлен чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, который показал хороший результат в бенчмарке AnTuTu - 1,39 млн баллов. Геймеры могут выбирать между вариантами с 12 и 16 ГБ оперативной памяти и встроенными накопителями емкостью 256 и 512 ГБ.
Для решения проблемы тепловыделения во Lenovo оснастила Legion Y700 (2023) улучшенной системой охлаждения и металлической задней крышкой.
Legion Y700 (2023) доступен в сером и синем цветах, а в период предпродажи покупатели могут воспользоваться скидкой в 100 юаней.