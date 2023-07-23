12 ГБ ОЗУ, 2,5К-экран и $333: Lenovo показала новый игровой планшет

Legion Y700 (2023) оснащен 8,8-дюймовым 144 Гц-дисплеем с разрешением 2560 x 1600p. Внутри планшета установлен чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, который показал хороший результат в бенчмарке AnTuTu - 1,39 млн баллов. Геймеры могут выбирать между вариантами с 12 и 16 ГБ оперативной памяти и встроенными накопителями емкостью 256 и 512 ГБ.

Для решения проблемы тепловыделения во Lenovo оснастила Legion Y700 (2023) улучшенной системой охлаждения и металлической задней крышкой.

Legion Y700 (2023) доступен в сером и синем цветах, а в период предпродажи покупатели могут воспользоваться скидкой в 100 юаней.