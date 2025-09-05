144 Гц, 3,2K, Snapdragon 8 Gen 3: Lenovo представила два новых планшета

Yoga Tab получила 11,1-дюймовый экран 3,2K с частотой обновления 144 Гц и яркостью 800 нит. Для рисования и заметок поддерживается стилус Lenovo Tab Pen Pro. В планшете стоят фронтальная камера 13 МП и две задние камеры (13 МП и 2 МП), а звук обеспечивают четыре динамика с Dolby Atmos. Внутри установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 12 ГБ RAM и 256 ГБ памяти. Аккумулятор 8860 мАч поддерживает быструю зарядку 68 Вт. Планшет также оснащен рядом ИИ-функций: для улучшения изображения и не только. Стоимость Yoga Tab стартует с $549,99, продажи начнутся в сентябре.