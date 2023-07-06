15 тысяч мА·ч и 11-дюймовый экран: Umidigi представила «неубиваемый» планшет

Active T1 с 11-дюймовым дисплеем и разрешением 2000 на 1200 пикселей станет самым прочным планшетом в линейке Umidigi, соответствующим стандартам MIL-STD-810G, IP68 и IP69. Он также будет поставляться со стилусом и поддерживать управление дисплеем в перчатках.

Хотя подробности о процессоре не уточняются, ожидается, что это будет модель от MediaTek или Unisoc. Active T1 будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения данных с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты microSD.

По слухам, планшет будет выпущен в ближайшее время, а информация о цене и доступности будет объявлена в ближайшие недели.