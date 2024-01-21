16-дюймовый ноутбук Hasee Ares T8 получил i9-14900HX и RTX 4070

Ноутбук оснащен 16-дюймовым 2,5K-дисплеем с соотношением сторон 16:10, частотой обновления 240 Гц, цветовым охватом 100% sRGB и максимальной яркостью 500 нит. Он также оснащен видеокартой NVIDIA RTX 4070, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, клавиатурой с RGB-подсветкой, двумя вентиляторами с 5 тепловыми трубками и аккумулятором емкостью 60 Втч.

Что касается портов, то ноутбук оснащен двумя портами USB-C 3.2 Gen 2, двумя портами USB-A 3.2 Gen 2, одним портом USB-A 3.2 Gen 1, одним 3,5-мм аудиоразъемом, одним портом RJ45 и одним портом HDMI 2.1.

Цена нового Hasee Ares T8 в Китае составляет 9999 юаней (1404 долларов). Ожидается, что он будет доступен для покупки в ближайшем будущем.