16″ ноутбук с повышенной износостойкостью HONOR MagicBook X16 2026 уже можно купить в РФ

Дисплей снижает вредное воздействие синего света и не мерцает, поэтому глаза устают меньше. Для любителей читать предусмотрен специальный режим электронной книги.

Внутри ноутбука — процессор Intel Core Ultra 5. Видеокарта Intel Arc. Аккумулятора емкостью 60 Вт·ч хватает почти на 13 часов просмотра видео. Зарядное устройство на 65 Вт идет в комплекте.

Перед выпуском ноутбук прошел испытания в лаборатории: клавиатуру нажимали 5 миллионов раз, петли проверяли на прочность 50 тысяч циклов, а сам корпус тестировали в условиях жары, влажности и даже солевого тумана. Экран выдерживает нагрузку на изгиб до 25 килограммов.

Корпус сделан из алюминия, весит ноутбук 1,75 кг, а его толщина — меньше 1,8 сантиметра. Для подключения устройств предусмотрены порты USB-C, USB-A и HDMI.

Цена зависит от объема памяти и составляет от 70 до 85 тысяч рублей. До 19 марта действует специальное предложение — скидка 10 тысяч рублей.