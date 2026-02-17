165 Гц, 10 000 мАч: планшет Honor MagicPad 4 поступит в продажу в апреле

Презентация будет чуть раньше

Honor готовит к скорому выпуску флагманский планшет MagicPad 4, пишут СМИ. Так, официальный старт продаж ожидается 1 апреля в Китае, но покажут новинку пораньше — в начале марта на выставке MWC 2026 в Барселоне.