2,8K разрешение, 120 Гц и Core i5-12500H: ноутбук Redmi Book 14 2023 оценили в $525

Redmi Book 14 2023 будет оснащен дисплеем с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц. Он также будет оснащен четырьмя микрофонами с функцией шумоподавления, тремя разъемами USB-A, одним USB-C и портом HDMI, а также 3,5-мм разъемом для наушников.

Ноутбук будет доступен в двух версиях, оснащенных процессорами Intel Core i5-12500H и Core i7-12700H, причем последняя имеет сертификацию Intel Evo. Он будет оснащен оперативной памятью LPDDR5, SSD PCIe 4.0 и слотами M.2 для расширения памяти до 3 ТБ.

Кроме того, Redmi Book 14 2023 будет оснащен эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя 8-мм тепловыми трубками для эффективного управления температурой.

Запуск Redmi Book 14 2023 запланирован на 22 мая.