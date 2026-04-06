200 Гц и топовый Snapdragon: планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro выйдет весной

Опубликовано 06 апреля 2026, 12:541 мин.
200 Гц и топовый Snapdragon: планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro выйдет веснойМожет стать дороже
Red Magic подтвердила сроки выхода нового игрового планшета. Модель Gaming Tablet 5 Pro представят в апреле-мае. Точной даты пока нет.
Скорее всего, как и раньше, сначала планшет появится на домашнем рынке (Китай), а через месяц-другой — по всему миру (может и под другим названием).
Что известно о характеристиках:
OLED-экран. По слухам он сможет выдавать до 200 Гц.
Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Улучшенное охлаждение.
Цена пока не объявлена. Скорее всего чуть дороже прошлой модели, предупреждают эксперты — вините в этом дефицит памяти из-за ИИ.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный