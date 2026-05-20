200 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5: Игровой планшет RedMagic Astra 2 выйдет в июне

В Китае название другое

RedMagic объявила дату релиза следующего игрового планшета RedMagic Astra 2. Это произойдёт через год после выхода предыдущей модели — в июне. В Китае планшет будет известен под названием RedMagic Tablet 5 Pro.