240 Гц и до 128 ГБ ОЗУ: Gigabyte показала ноутбуки с ИИ

240 Гц и до 128 ГБ ОЗУ: Gigabyte показала ноутбуки с ИИНа выставке Computex 2025
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Master 18 получил огромный 18-дюймовый mini-LED экран с частотой 240 Гц, видеокарту Nvidia RTX 5090 и до 128 ГБ оперативной памяти. Модель Master 16 чуть компактнее и оснащена качественным OLED-дисплеем.
Серия Gaming A16 и A18 предлагает сбалансированную мощность и длительное время работы — до 12 часов. A16 отличается тонким корпусом (19,45 мм), дисплеем 165 Гц и видеокартой RTX 5070. A18 — более крупная версия с мощной начинкой, включая RTX 5090. Для тех, кто работает с тяжёлыми задачами, подойдёт A16 Pro — он получил улучшенное охлаждение Windforce Infinity EX.
Aero X16 — выбор для блогеров. Это тонкий (16,75 мм) ноутбук с 16-дюймовым экраном и встроенным ИИ-помощником GiMATE. Он поддерживает голосовое управление и до 12 часов автономной работы.
Все модели созданы с упором на ИИ