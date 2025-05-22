Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 22 мая 2025, 18:30
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240 Гц и до 128 ГБ ОЗУ: Gigabyte показала ноутбуки с ИИ

На выставке Computex 2025
На Computex 2025 компания Gigabyte представила новые ноутбуки, разработанные для «эпохи искусственного интеллекта». Главные новинки — Aorus Master 18 и 16.
240 Гц и до 128 ГБ ОЗУ: Gigabyte показала ноутбуки с ИИ

© Gigabyte

Master 18 получил огромный 18-дюймовый mini-LED экран с частотой 240 Гц, видеокарту Nvidia RTX 5090 и до 128 ГБ оперативной памяти. Модель Master 16 чуть компактнее и оснащена качественным OLED-дисплеем.

Серия Gaming A16 и A18 предлагает сбалансированную мощность и длительное время работы — до 12 часов. A16 отличается тонким корпусом (19,45 мм), дисплеем 165 Гц и видеокартой RTX 5070. A18 — более крупная версия с мощной начинкой, включая RTX 5090. Для тех, кто работает с тяжёлыми задачами, подойдёт A16 Pro — он получил улучшенное охлаждение Windforce Infinity EX.

240 Гц и до 128 ГБ ОЗУ: Gigabyte показала ноутбуки с ИИ

© Gigabyte

Aero X16 — выбор для блогеров. Это тонкий (16,75 мм) ноутбук с 16-дюймовым экраном и встроенным ИИ-помощником GiMATE. Он поддерживает голосовое управление и до 12 часов автономной работы.

Все модели созданы с упором на ИИ