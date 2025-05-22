240 Гц и до 128 ГБ ОЗУ: Gigabyte показала ноутбуки с ИИ

Aero X16 — выбор для блогеров. Это тонкий (16,75 мм) ноутбук с 16-дюймовым экраном и встроенным ИИ-помощником GiMATE. Он поддерживает голосовое управление и до 12 часов автономной работы.

Все модели созданы с упором на ИИ