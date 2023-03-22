2K разрешение и Dimensity 9000: Oppo представила среднебюджетный планшет Pad 2

Oppo Pad 2 оснащен 11,6-дюймовым экраном с разрешением 2000 x 2800 и частотой обновления 144 Гц. Планшет работает на MediaTek Dimensity 9000 в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ, которое не получится расширить с помощью microSD. Сзади расположена камера на 13 МП, а фронтальная имеет 8 МП. Аккумулятор объемом 9 510 мАч поддерживает быструю зарядку на 67 Вт.

Pad 2 работает Android с оболочкой ColorOS. Заявлена поддержка стилуса Oppo Pencil 2, который продается отдельно.