300 Гц, защита от укачивания: Honor представила игровой ноутбук Win H9

Она снижает тошноту и головокружение во время игры до 58%, заявляет компания. Также экран имеет сертификаты защиты глаз от синего света и мерцания.

Внутри ноутбука — процессор Intel Core Ultra 9 (24 ядра, до 5,5 ГГц) или более простой Core Ultra 7. За графику отвечает видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Можно выбрать и более доступные варианты — RTX 5070 или RTX 5060.

Оперативной памяти — до 32 ГБ типа DDR5. SSD — на 1 ТБ, плюс есть слот для добавления второго диска.

Батарея — 92 Вт·ч. Хватает на 9 часов обычной работы. Быстрая зарядка: за полчаса — 60%.

Цены — от 11 999 юаней ($1800) до 18 499 юаней ($2775).