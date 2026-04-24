300 Гц, защита от укачивания: Honor представила игровой ноутбук Win H9

Опубликовано 24 апреля 2026, 18:011 мин.
300 Гц, защита от укачивания: Honor представила игровой ноутбук Win H916-дюймовый экран с яркостью 500 нит
Honor показала полноценно новый игровой ноутбук — Win H9 Gaming Laptop 2026. Продажи в Китае стартуют 6 мая. 16-дюймовый экран с яркостью 500 нит поддерживает 100% цветового охвата DCI-P3 и имеет частоту обновления 300 Гц. Но самая интересная деталь — функция «антиукачивания».
Она снижает тошноту и головокружение во время игры до 58%, заявляет компания. Также экран имеет сертификаты защиты глаз от синего света и мерцания.
Внутри ноутбука — процессор Intel Core Ultra 9 (24 ядра, до 5,5 ГГц) или более простой Core Ultra 7. За графику отвечает видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Можно выбрать и более доступные варианты — RTX 5070 или RTX 5060.
Оперативной памяти — до 32 ГБ типа DDR5. SSD — на 1 ТБ, плюс есть слот для добавления второго диска.
Батарея — 92 Вт·ч. Хватает на 9 часов обычной работы. Быстрая зарядка: за полчаса — 60%.
Цены — от 11 999 юаней ($1800) до 18 499 юаней ($2775).