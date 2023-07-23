32 ГБ «оперативки» и экран 2,5К: Lenovo представила новый ультрабук

Основу ноутбука составляет процессор Intel Core i9-13900H с 14-ядерной 20-поточной архитектурой, включающей 6 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер. Он оснащен большим объемом оперативной памяти - 32 ГБ, вместительным SSD-накопителем емкостью 1 ТБ, а также двумя слотами для SSD-накопителей, позволяющими расширить хранилище при необходимости.

Среди других особенностей - 16-дюймовый 2,5K-дисплей, вес всего 1,93 кг и толщина всего 17,5 мм. В ноутбуке также используется высокоэффективная система охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, получившая название «Extreme Wind God».

Xiaoxin Pro16 SuperBook 2023 Core Edition доступен в двух версиях: модель с процессором i5-13500H предлагается по цене 5999 юаней (около $835), а вариант с процессором i9-13900H - по цене 6799 юаней (около $945).