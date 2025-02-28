4G и большой аккумулятор всего за $90: Teclast показала планшет M50 Plus

Благодаря процессору MediaTek Helio G85 и графическому процессору Mali-G52 M50 Plus справится с повседневными задачами и казуальными играми. Он оснащен 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения практически до 16 ГБ и 128 ГБ внутренней памяти. Планшет работает под управлением ОС Android 14.

Для фотографий и видеозвонков планшет оснащен 13-Мп тыловой камерой со вспышкой и 8-Мп фронтальной камерой. Аккумулятор емкостью 7000 мАч.

M50 Plus также поддерживает 4G, WiFi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Оснащен двойными динамиками, 3,5-мм разъемом для наушников и GPS.