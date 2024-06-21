4G, поддержка стилуса, $250: Lenovo выпустила планшет Tab K11 LTE

Lenovo Tab K11 LTE оснащен 11-дюймовым дисплеем с разрешением 1 920 x 1 200 пикселей и яркостью 400 нит. Он поддерживает стилус Lenovo Tab Pen Plus, обеспечивающее 4096 уровней нажатия и распознавание наклона.

Планшет работает на процессоре MediaTek Helio G88 с двумя ядрами Cortex-A75 и шестью Cortex-A55, дополненном 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Устройство оснащено 8-мегапиксельными фронтальной и задней камерами. Звук передается через четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Навигационные возможности включают GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Tab K11 LTE оснащен аккумулятором емкостью 7 040 мАч и поддерживает 15-ваттную зарядку через USB, хотя передача данных ограничена USB 2.0.