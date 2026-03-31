4K, 13 000 мА·ч: Vivo показала флагманский планшет Pad 6 Pro

Опубликовано 31 марта 2026, 12:491 мин.
4K, 13 000 мА·ч: Vivo показала флагманский планшет Pad 6 ProИ с большим экраном
Vivo презентовала флагманский планшет Pad 6 Pro. Устройство получило 13,2-дюймовый экран с 4K-качеством и частотой обновления 144 Гц. Другие возможности – в материале.
© Vivo
Внутри планшета стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также быстрая память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1. Для охлаждения предусмотрена специальная система.
Планшет работает на фирменной системе OriginOS 6. Основная камера на 13 МП подойдет и для видео в 4K, фронтальная имеет 8 МП.
Планшет может похвастаться аккумулятором емкостью 13 000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Есть 8 динамиков.
Pad 6 Pro поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1 и OTG.
Цена начинается с 4 499 юаней (660 долларов).