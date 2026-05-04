Опубликовано 04 мая 2026, 08:181 мин.
7700 мА·ч, стилус: в М.Видео стартовали продажи планшета HUAWEI MatePad SE 11″От 17 999 рублей
М.Видео начала продажи планшета HUAWEI MatePad SE 11″ 2026 года. Планшет, как следует из названия, оснащён 11-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц. Встроена функция защиты зрения.
Аккумулятора на 7700 мА·ч хватает на несколько дней работы. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт.
Корпус — цельнометаллический, толщина всего 6,9 мм, вес — 475 граммов. Доступен стилус HUAWEI M-Pen lite (продаётся отдельно или в комплекте). Цвет — туманно-серый.
В планшете есть ИИ-функции, а также режим для детей с родительским контролем. Поддерживается работа с несколькими окнами на одном экране.
Версии и цены до 31 мая:
8 ГБ оперативной + 128 ГБ основной памяти + стилус + LTE/WiFi — 21 999 ₽.
8 ГБ + 128 ГБ (LTE/WiFi) без стилуса — 19 999 ₽.
8 ГБ + 128 ГБ (только WiFi) — 17 999 ₽.