8,8 дюймов, Dimensity 9400+: представлен среднебюджетный планшет Redmi K Pad

В основе устройства лежит мощный процессор Dimensity 9400+ и улучшенная система охлаждения из алюминиевого сплава, которая помогает планшету не перегреваться. REDMI K Pad оснащён четырёхкатушечными стереодинамиками и двумя вибрационными моторами для лучшего звука и тактильной отдачи.

Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, а встроенной — до 1 ТБ. Планшет работает на Android 15 с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS 2. Аккумулятор ёмкостью 7500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Устройство также получило поддержку Wi-Fi 7.

REDMI K Pad доступен в трёх цветах: зелёном, фиолетовом и чёрном. Цены начинаются примерно от 2800 юаней (около 390 долларов США). Продажи уже стартовали в Китае.