8,8 дюймов, Dimensity 9400+: представлен среднебюджетный планшет Redmi K Pad

Опубликовано 28 июня 2025, 22:301 мин.
8,8 дюймов, Dimensity 9400+: представлен среднебюджетный планшет Redmi K PadС мощным процессором
Xiaomi выпустила новый компактный планшет REDMI K Pad с 8,8-дюймовым экраном 3K и частотой обновления до 165 Гц. Экран поддерживает яркость до 700 нит, HDR10 и Dolby Vision, а защита от царапин обеспечивается стеклом Corning Gorilla Glass 5.
© Xiaomi
В основе устройства лежит мощный процессор Dimensity 9400+ и улучшенная система охлаждения из алюминиевого сплава, которая помогает планшету не перегреваться. REDMI K Pad оснащён четырёхкатушечными стереодинамиками и двумя вибрационными моторами для лучшего звука и тактильной отдачи.
Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, а встроенной — до 1 ТБ. Планшет работает на Android 15 с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS 2. Аккумулятор ёмкостью 7500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Устройство также получило поддержку Wi-Fi 7.
REDMI K Pad доступен в трёх цветах: зелёном, фиолетовом и чёрном. Цены начинаются примерно от 2800 юаней (около 390 долларов США). Продажи уже стартовали в Китае.