9 200 мА·ч, Snapdragon 8s Gen 4: планшет Xiaomi Pad 8 покинет Китай 28 февраля

Xiaomi Pad 8 получит процессор Snapdragon 8s Gen 4 и аккумулятор на 9 200 мА·ч. Также устройство будет поддерживать стилус Focus Pen Pro. Глобальная версия планшета должна быть такой же, как китайская модель. Там устройство оснащено 11,2-дюймовым LCD-экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3,2K.

Планшет предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища. Предусмотрены 13-мегапиксельная основная камера и фронтальная камера на 8 МП.

Среди других особенностей — четыре динамика Dolby Atmos, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт.