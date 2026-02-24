9 200 мА·ч, Snapdragon 8s Gen 4: планшет Xiaomi Pad 8 покинет Китай 28 февраля

Опубликовано 24 февраля 2026, 14:261 мин.
9 200 мА·ч, Snapdragon 8s Gen 4: планшет Xiaomi Pad 8 покинет Китай 28 февраляВместе со смартфонами 17-серии
Xiaomi 28 февраля покажет сразу нескольких новинок на глобальном рынке. Вместе со смартфонами Xiaomi 17 и Ultra будет представлен и планшет Xiaomi Pad 8.
© Xiaomi
Xiaomi Pad 8 получит процессор Snapdragon 8s Gen 4 и аккумулятор на 9 200 мА·ч. Также устройство будет поддерживать стилус Focus Pen Pro. Глобальная версия планшета должна быть такой же, как китайская модель. Там устройство оснащено 11,2-дюймовым LCD-экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением 3,2K.
Планшет предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища. Предусмотрены 13-мегапиксельная основная камера и фронтальная камера на 8 МП.
Среди других особенностей — четыре динамика Dolby Atmos, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт.