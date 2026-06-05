9 дюймов, OLED, зарядка 80 Вт: планшет RedMagic Astra 2 прошел сертификацию

Доступны будут четыре версии по памяти:

12 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти

16 ГБ + 512 ГБ 16 ГБ + 1000 ГБ (1 ТБ)

24 ГБ + 1000 ГБ (1 ТБ)

Ожидается, что планшет представят в этом месяце. Вскоре после Китая он должен появиться и в других странах — возможно, в конце июня или в июле.