Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 05 июня 2026, 18:51
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9 дюймов, OLED, зарядка 80 Вт: планшет RedMagic Astra 2 прошел сертификацию

Snapdragon 8 Elite Gen 5
RedMagic в Китае выпустит скоро планшет RedMagic Tablet 5 Pro. На международном рынке, скорее всего, он будет называться Astra 2. Благодаря недавней сертификации удалось выяснить его характеристики.
9 дюймов, OLED, зарядка 80 Вт: планшет RedMagic Astra 2 прошел сертификацию

© RedMagic

Так, планшет получит:

  • Экран 9 дюймов, OLED, частота обновления 185 Гц.

  • Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

  • Аккумулятор 8300 мА·ч, поддержка быстрой зарядки 80 Вт.

  • Охлаждение водяное.

  • Задняя крышка с "прозрачным" дизайном и цветная подсветка.

9 дюймов, OLED, зарядка 80 Вт: планшет RedMagic Astra 2 прошел сертификацию

© СМИ

Доступны будут четыре версии по памяти:

  • 12 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти

  • 16 ГБ + 512 ГБ 16 ГБ + 1000 ГБ (1 ТБ)

  • 24 ГБ + 1000 ГБ (1 ТБ)

Ожидается, что планшет представят в этом месяце. Вскоре после Китая он должен появиться и в других странах — возможно, в конце июня или в июле.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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