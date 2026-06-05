9 дюймов, OLED, зарядка 80 Вт: планшет RedMagic Astra 2 прошел сертификацию

Опубликовано 05 июня 2026, 18:511 мин.
9 дюймов, OLED, зарядка 80 Вт: планшет RedMagic Astra 2 прошел сертификациюSnapdragon 8 Elite Gen 5
RedMagic в Китае выпустит скоро планшет RedMagic Tablet 5 Pro. На международном рынке, скорее всего, он будет называться Astra 2. Благодаря недавней сертификации удалось выяснить его характеристики.
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Так, планшет получит:
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Экран 9 дюймов, OLED, частота обновления 185 Гц.
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Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.
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Аккумулятор 8300 мА·ч, поддержка быстрой зарядки 80 Вт.
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Охлаждение водяное.
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Задняя крышка с "прозрачным" дизайном и цветная подсветка.
Доступны будут четыре версии по памяти:
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12 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти
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16 ГБ + 512 ГБ 16 ГБ + 1000 ГБ (1 ТБ)
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24 ГБ + 1000 ГБ (1 ТБ)
Ожидается, что планшет представят в этом месяце. Вскоре после Китая он должен появиться и в других странах — возможно, в конце июня или в июле.