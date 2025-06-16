Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 16 июня 2025, 05:15
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9340 мАч, большой экран, дешёво: OnePlus выпустит доступный планшет Pad Lite

С Android 15
После выхода флагманского планшета OnePlus Pad 3, в сети появились подробности о более доступной модели — OnePlus Pad Lite.
9340 мАч, большой экран, дешёво: OnePlus выпустит доступный планшет Pad Lite

© OnePlus

Так, новинка может получить процессор Helio G100 и будет работать на Android 15 с фирменной оболочкой OxygenOS 15.0.1. Устройство оснастят 11-дюймовым Full HD+ экраном с частотой 90 Гц и аккумулятором на 9340 мАч. Информации о скорости зарядки пока нет.

Ожидается, что планшет будет иметь 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Возможно, появятся и другие версии. Камеры — по 5 МП спереди и сзади. Также будет два варианта: Wi-Fi и версия с поддержкой SIM-карты.

Официальных комментариев от OnePlus пока не было.

Источник:GSMArena
Автор:Максим Многословный
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