9340 мАч, большой экран, дешёво: OnePlus выпустит доступный планшет Pad Lite

Так, новинка может получить процессор Helio G100 и будет работать на Android 15 с фирменной оболочкой OxygenOS 15.0.1. Устройство оснастят 11-дюймовым Full HD+ экраном с частотой 90 Гц и аккумулятором на 9340 мАч. Информации о скорости зарядки пока нет.

Ожидается, что планшет будет иметь 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Возможно, появятся и другие версии. Камеры — по 5 МП спереди и сзади. Также будет два варианта: Wi-Fi и версия с поддержкой SIM-карты.

Официальных комментариев от OnePlus пока не было.