9340 мАч, большой экран, дешёво: OnePlus выпустит доступный планшет Pad Lite

Опубликовано 16 июня 2025, 05:151 мин.
9340 мАч, большой экран, дешёво: OnePlus выпустит доступный планшет Pad LiteС Android 15
После выхода флагманского планшета OnePlus Pad 3, в сети появились подробности о более доступной модели — OnePlus Pad Lite.
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Так, новинка может получить процессор Helio G100 и будет работать на Android 15 с фирменной оболочкой OxygenOS 15.0.1. Устройство оснастят 11-дюймовым Full HD+ экраном с частотой 90 Гц и аккумулятором на 9340 мАч. Информации о скорости зарядки пока нет.
Ожидается, что планшет будет иметь 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Возможно, появятся и другие версии. Камеры — по 5 МП спереди и сзади. Также будет два варианта: Wi-Fi и версия с поддержкой SIM-карты.
Официальных комментариев от OnePlus пока не было.