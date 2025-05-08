9340 мАч и 2,4K: Oppo представит планшет Pad SE 15 мая

Pad SE оснащён 11-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2.4K. Устройство получило батарею ёмкостью 9340 мАч с зарядкой 33 Вт. Планшет работает на процессоре MediaTek Helio G100. Операционная система — Android 15 с интерфейсом ColorOS 15.

Планшет будет доступен в трёх конфигурациях: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Покупатели смогут выбрать между цветами Starlight Silver и Night Blue, оба с антибликовым покрытием Soft Light Edition. Цена пока не объявлена.