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Acer начала продавать в России мощный ноутбук толщиной меньше сантиметра

И легче килограмма
Компания Acer объявила о старте продаж в России обновлённой модели лёгкого ноутбука Swift 7, толщина корпуса которого составляет всего 9,95 мм.

Весит ноутбук 890 граммов, так как его корпус выполнен из магний-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов. Для сравнения: вес 13-дюймового MacBook Air 2017 года равен 1,35 кг. Производитель, стремясь придать внешнему виду устройства изящность, оснастил его 14-дюймовым IPS-экраном с почти незаметными рамками. Таким образом дисплей занимает 92% полезной площади крышки.

Acer

Работает Swift 7 на процессоре Intel Core i7, имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. Ноутбук может работать без подключения к сети в течение 12 часов.

Acer

Swift 7 оснащён сканером отпечатков пальцев, также вход в систему можно осуществлять при помощи идентификации по лицу.

Стоит новинка 159 990 рублей. Продаётся на Aceronline.ru в двух цветах: чёрном и белом. В комплект входит фирменный чехол.

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