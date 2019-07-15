Acer начала продавать в России мощный ноутбук толщиной меньше сантиметра

Весит ноутбук 890 граммов, так как его корпус выполнен из магний-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов. Для сравнения: вес 13-дюймового MacBook Air 2017 года равен 1,35 кг. Производитель, стремясь придать внешнему виду устройства изящность, оснастил его 14-дюймовым IPS-экраном с почти незаметными рамками. Таким образом дисплей занимает 92% полезной площади крышки.