Acer начала продавать в России мощный ноутбук толщиной меньше сантиметра

Весит ноутбук 890 граммов, так как его корпус выполнен из магний-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов. Для сравнения: вес 13-дюймового MacBook Air 2017 года равен 1,35 кг. Производитель, стремясь придать внешнему виду устройства изящность, оснастил его 14-дюймовым IPS-экраном с почти незаметными рамками. Таким образом дисплей занимает 92% полезной площади крышки.
Acer
Работает Swift 7 на процессоре Intel Core i7, имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. Ноутбук может работать без подключения к сети в течение 12 часов.
Acer
Swift 7 оснащён сканером отпечатков пальцев, также вход в систему можно осуществлять при помощи идентификации по лицу.
Стоит новинка 159 990 рублей. Продаётся на Aceronline.ru в двух цветах: чёрном и белом. В комплект входит фирменный чехол.