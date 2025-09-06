Acer представила четыре среднебюджетных планшета серии Iconia

Опубликовано 06 сентября 2025, 18:001 мин.
Acer представила четыре среднебюджетных планшета серии IconiaX12, X14, A14 и A16.
На IFA компания Acer показала четыре новых планшета Iconia: модели X12 и X14 получили — 12,6-дюймовый AMOLED (2,560×1,600) и 14-дюймовый OLED (1,920×1,200) сооветственно. Оба оснащены аккумуляторами на 8,000 мА·ч и четырьмя динамиками. X12 поддерживает стилус и может использоваться с дополнительной клавиатурой.
© Acer
Модели A14 и A16 имеют IPS LCD-дисплеи 14 и 16 дюймов, встроенные подставки и такие же аккумуляторы на 8,000 мА·ч. Все планшеты работают на Android 15.
По производительности: X12 использует чип MediaTek Helio G99, а остальные три — Allwinner A733. Планшеты имеют 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а X12 и X14 позволяют расширять хранилище через microSD.
В плане подключения X12 поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, X14 — Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Камеры: X12 — 13 МП сзади, X14, A14 и A16 — 8 МП сзади и 5 МП спереди.
Цены: X12 — $320, X14 — $350 (в продаже с ноября). A14 — $300, A16 — $340 (в продаже с января 2026).