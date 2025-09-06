Acer представила четыре среднебюджетных планшета серии Iconia

Модели A14 и A16 имеют IPS LCD-дисплеи 14 и 16 дюймов, встроенные подставки и такие же аккумуляторы на 8,000 мА·ч. Все планшеты работают на Android 15.

По производительности: X12 использует чип MediaTek Helio G99, а остальные три — Allwinner A733. Планшеты имеют 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а X12 и X14 позволяют расширять хранилище через microSD.