Acer представила ноутбук, показывающий объёмные изображения без 3D-очков

Анонсированная ранее в этом году технология SpatialLabs сочетает набор аппаратных и программных функций. Комплекс состоит из специальной стереокамеры с двумя датчиками, которые отслеживают положение глаз и головы пользователям, оптической линзы на дисплее, которая преломляет свет так, чтобы каждый глаз получал своё изображение, а также из программного обеспечения для рендеринга, которое корректирует 3D-изображение в реальном времени в соответствии с движением человека.

Такой 3D-дисплей будет полезен для дизайнеров и разработчиков. Ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition может оснащаться процессором Intel Core i7-11800H, 32 ГБ памяти DDR4, видеокартой NVIDIA RTX 3080 и SSD на 2 ТБ. Устройство имеет 15.6-дюймовый экран разрешением 3840 x 2160 пикселей в 2D-режиме или 1920 x 2160 пикселей в 3D-режиме.

Стоимость новинки составит внушительные 3599 евро. Оно не удивительно, ведь ноутбук предлагает нечто инновационное. Когда именно он появится на полках магазинов, неизвестно.