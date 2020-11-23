Acer привезла в Россию компактный противоударный ноутбук

ENDURO N3 может легко пережить падение на жёсткую поверхность, а сохранность данных обеспечивает усиленная конструкция крепления жёсткого диска. Также ноутбук имеет сертификацию IP53, что свидетельствует о его защищённости от пыли и влаги. Кроме того, у ENDURO N3 есть вентилятор охлаждения уникальной конструкции, которая предотвращает попадание брызг со всех сторон. Дисплей ноутбука покрыт стеклом Gorilla Glass.

ENDURO N3 весит 1,985 килограмма, а толщина его корпуса составляет 24,85 мм. В топовой конфигурации ноутбук оснащён процессором Intel Core i7 10-го поколения и видеокартой NVIDIA MX230. Устройство имеет 32 ГБ оперативной памяти, жёсткий диск на 1 ТБ и дополнительный SSD на 512 ГБ.

Экран ноутбука 14-дюймовый с разрешением 1920 х 1080. Ещё у новинки есть система безопасности Trusted Platform Module (TPM) 2.0 для защиты от несанкционированного доступа к данным. Можно установить вход в систему по отпечатку пальца.

Acer ENDURO N3 предлагается по цене 119 990 рублей.