Nitro V 16S отличается более тонким корпусом — 13,9 мм и весом 2,1 кг, тогда как стандартный Nitro V 16 имеет толщину 16,1 мм и вес 2,4 кг. Клавиатура у Nitro V 16S с RGB-подсветкой, а у Nitro V 16 — оранжевая.

Ноутбуки имеют одинаковый набор портов: три USB Type-A, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, microSD, Ethernet и аудиоразъём, из других подключений — Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2 и Killer Ethernet.

Экраны доступны в трёх вариантах с разрешениями до 2560×1600 пикселей и временем отклика 3 мс.

О сроке работы аккумулятора информации пока нет.

Цены и доступность: Nitro V 16 в Европе стоит от €1 299, в продаже с октября/ноября. Nitro V 16S будут отдавать от €1 399 с ноября/сентября.