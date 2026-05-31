Опубликовано 31 мая 2026, 10:09
Acer выпустила бюджетный ноутбук Swift Air 14 как ответ MacBook Neo

Но уступает в производительности
Apple не так давно выпустила свой самый дешевый MacBook Neo за 599 долларов с мобильным процессором A18. Теперь Acer попыталась ответить своим решением.
Swift Air 14 с, как можно понять, 14-дюймовым экраном стоит от 699 долларов. Внутри установлены процессоры Intel Core 3-й серии Wildcat Lake с шестью вычислительными ядрами. Однако ранние тесты, как пишут СМИ, показывают, что они “всё ещё заметно уступают A18 по скорости”.

Базовая версия за 699 долларов получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной файлов. Есть яркий 120 Гц экран, алюминиевый корпус весом 1,25 кг, заявленная работа от батареи до 19 часов при просмотре видео, быстрая зарядка.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
