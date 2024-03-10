Acer выпустила ноутбук Nitro 5 Pro 2024: 13-е поколение i5/i7, RTX 4050/4060

Ноутбук оснащен Intel Core i5 или i7 13-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 или RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD PCIe 4.0 объемом 1 ТБ, а также системой охлаждения с двумя вентиляторами и семью тепловыми трубками. Что касается экрана, то ноутбук оснащен экраном с разрешением 2560×1440 и частотой 165 Гц, со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, а информация о яркости не упоминается.

Порты? Ноутбук оснащен 1 портом USB-C, 2 портами USB-A 3.2, 1 портом USB-A 2.0, 1 разъемом 3,5 мм, 1 портом MiniDP, 1 портом HDMI и 1 портом RJ45.

Известны и цены.

i5−13500H + 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ хранилище + RTX 4050 — 5999 юаней ($845)

i5−13500H + 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ хранилище + RTX 4060 — 6799 юаней ($958)

i7−13620H + 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ хранилище + RTX 4060 — 7999 юаней ($1127)