Amazon анонсировала новые читалки Kindle Scribe с цветным экраном

Новые устройства стали тоньше и легче. Экран размером 11 дюймов почти как лист бумаги, антибликовый и удобный для письма и работы с документами, хвалится компания. Подсветка использует мини-светодиоды для равномерного освещения, а текстурированное стекло и улучшенный экран почти полностью устраняют эффект параллакса. Внутри — новый чип, увеличенная память.

Предусмотрены: ИИ-блокнот, быстрые заметки, поиск с ИИ, облачная синхронизация через Google Drive и OneDrive, экспорт в OneNote и работу с 10 цветами ручки, 5 цветами маркера и инструментом для градиентов. Есть функция организации документов и книги.

Цены: Kindle Scribe с подсветкой — $ 499, Colorsoft — $ 629, без подсветки — $ 429. Продажи начнутся в этом году.