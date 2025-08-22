Amazon переведет свои планшеты Fire на Android

Опубликовано 22 августа 2025, 19:301 мин.
Amazon переведет свои планшеты Fire на AndroidПока там собственная ОС
По данным нового отчёта, Amazon собирается отказаться от собственной операционной системы Fire OS в линейке планшетов Fire, основанной на Android, и использовать полноценный Android.
© Amazon
Первый планшет Fire с Android выйдет в следующем году и будет стоить около $400, что значительно дороже привычных моделей Fire. Переход на Android, как пишут СМИ, стал многолетним проектом Amazon и связан с многочисленными жалобами пользователей на Fire OS.
Важно отметить, что Amazon будет использовать открытый Android без предустановленных Google-сервисов, поэтому приложения вроде Google Play на планшете не появятся.
Пользователей, как сообщается, встретит привычный интерфейс и больше возможностей для установки приложений.