Amazon переведет свои планшеты Fire на Android

Первый планшет Fire с Android выйдет в следующем году и будет стоить около $400, что значительно дороже привычных моделей Fire. Переход на Android, как пишут СМИ, стал многолетним проектом Amazon и связан с многочисленными жалобами пользователей на Fire OS.

Важно отметить, что Amazon будет использовать открытый Android без предустановленных Google-сервисов, поэтому приложения вроде Google Play на планшете не появятся.

Пользователей, как сообщается, встретит привычный интерфейс и больше возможностей для установки приложений.