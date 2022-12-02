AMD без лишнего шума выпустила новое поколение встроенной графики RDNA 2 в бюджетных ноутбуках

Стоит отметить, что архитектура RDNA 2 — это платформа, на которой работает очень мощное оборудование, в том числе PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Теперь графическая технология появляется и на некоторых доступных моделях ноутбуков.

Новая серия чипсетов Ryzen 7000 с RDNA 2 установлена в Lenovo Ideapad 1. А именно там используются процессоры Ryzen 5 7520U, Ryzen 3 7320U и Athlon Gold 7220U.