Ноутбуки и планшеты
Сегодня 17:10
AMD начнёт захватывать рынок ноутбуков из-за дефицита процессоров Intel
До конца 2020 года доля «красных» значительно вырастет
Вчера СМИ сообщили, что до конца 2020 года будет сохраняться дефицит мобильных процессоров Intel. Сегодня стало известно, что по этой причине производители компьютеров запасаются процессорами AMD.
Источник сообщает, что пик дефицита придётся на второй квартал года. Производители уже закупают процессоры AMD. Из-за этого доля компании на рынке ноутбуков вырастет до 20% в первом квартале 2020. Это довольно большой прирост, учитывая, что в третьем квартале 2019 года AMD заняла 14,7-процентную долю.
Скорее всего, к концу 2020 года показатели компании только увеличатся. Напомним, согласно прошлогодним отчётам, AMD постепенно наращивает свою долю во всех сегментах процессорного рынка. Что касается настольных CPU, то в третьем квартале 2019 «красные» заняли 18%.