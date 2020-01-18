AMD начнёт захватывать рынок ноутбуков из-за дефицита процессоров Intel

Источник сообщает, что пик дефицита придётся на второй квартал года. Производители уже закупают процессоры AMD. Из-за этого доля компании на рынке ноутбуков вырастет до 20% в первом квартале 2020. Это довольно большой прирост, учитывая, что в третьем квартале 2019 года AMD заняла 14,7-процентную долю.

Скорее всего, к концу 2020 года показатели компании только увеличатся. Напомним, согласно прошлогодним отчётам, AMD постепенно наращивает свою долю во всех сегментах процессорного рынка. Что касается настольных CPU, то в третьем квартале 2019 «красные» заняли 18%.