AMD пообещала выпустить недорогие ноутбуки с 10 часами работы без подзарядки

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AMD пообещала выпустить недорогие ноутбуки с 10 часами работы без подзарядкиЭто будет неплохо для бюджетных устройств
AMD объявила, что процессоры компании будут использоваться в 200 различных моделях ноутбуков в 2022 году. Кроме того, компания анонсировала на Computex 2022 чипы Mendocino, с помощью которых она попытается сделать лэптопы «бюджетными машинами с приличным временем автономной работы».
Сообщается, что новая серия процессоров Ryzen для ноутбуков, которые будут сочетать в себе четыре ядра Zen 2 последнего поколения с новейшей графикой RDNA 2, сможет обеспечить более 10 часов автономной работы без подзарядки. Такие ноутбуки будут стоить от 399 до 699 долларов. Ожидаются как Windows-устройства, так и Chromebook.
«Большинство людей привыкли к четырём, пяти, шести часам работы на ноутбуке в диапазоне от 399 до 699 долларов», — отметил директор по техническому маркетингу AMD Роберт Халлок, — «Мы хотим, как минимум, 10 часов».