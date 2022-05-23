AMD пообещала выпустить недорогие ноутбуки с 10 часами работы без подзарядки

Сообщается, что новая серия процессоров Ryzen для ноутбуков, которые будут сочетать в себе четыре ядра Zen 2 последнего поколения с новейшей графикой RDNA 2, сможет обеспечить более 10 часов автономной работы без подзарядки. Такие ноутбуки будут стоить от 399 до 699 долларов. Ожидаются как Windows-устройства, так и Chromebook.

«Большинство людей привыкли к четырём, пяти, шести часам работы на ноутбуке в диапазоне от 399 до 699 долларов», — отметил директор по техническому маркетингу AMD Роберт Халлок, — «Мы хотим, как минимум, 10 часов».