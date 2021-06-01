Это RX 6800M, RX 6700M, RX 6600M. Первая модель — флагманская. AMD утверждает, что она представляет собой самый быстрый графический процессор для ноутбуков. На модели 6800M можно запускать современные AAA-игры с FPS на уровне NVIDIA RTX 3080. Что касается видеокарты 6700M, то она тоже должна обеспечивать до 100 FPS в популярных играх в разрешении 1440p. Младшая модель тоже не отстаёт — должна хорошо подойти для игры в 1080p.

У видеокарты Radeon RX 6800M есть 12 ГБ видеопамяти, у RX 6700M — 10 ГБ, а у RX 6600M — 8 ГБ.

Продажи серии 6000M начались сегодня, 1 июня. Radeon RX 6800M, например, продаётся в составе нового ASUS. ROG Strix G15.