AMD представила «переменную графическую память» для ноутбуков

Опубликовано 14 сентября 2024, 18:001 мин.
AMD представила «переменную графическую память» для ноутбуковДо 75% “оперативки” на обработку графики
AMD представила Variable Graphics Memory (VGM), которая позволяет пользователям динамически выделять до 75% системной оперативной памяти для обработки графики, пишут СМИ. Эта разработка, доступная в настоящее время на ноутбуках AMD AI 300 «Strix Point», упрощает управление памятью без необходимости обращения к BIOS. Например, ноутбук с 32 Гб оперативной памяти и 512 Мб видеопамяти можно превратить в ноутбук с 8 Гб выделенной VRAM с помощью настройки «medium».
Первые тесты, проведенные на Asus Zenbook S 16, показали неоднозначные результаты. В то время как некоторые игры, например Control, продемонстрировали заметное улучшение частоты кадров (65 кадров в секунду против 54 кадров в секунду), в других играх прирост производительности был минимальным, а в некоторых даже наблюдалось небольшое снижение.
Помимо VGM, AMD также внедряет FMF 2 в рамках «технической предварительной версии». Эта технология генерирует дополнительные кадры для повышения плавности.