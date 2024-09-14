AMD представила «переменную графическую память» для ноутбуков

Первые тесты, проведенные на Asus Zenbook S 16, показали неоднозначные результаты. В то время как некоторые игры, например Control, продемонстрировали заметное улучшение частоты кадров (65 кадров в секунду против 54 кадров в секунду), в других играх прирост производительности был минимальным, а в некоторых даже наблюдалось небольшое снижение.

Помимо VGM, AMD также внедряет FMF 2 в рамках «технической предварительной версии». Эта технология генерирует дополнительные кадры для повышения плавности.