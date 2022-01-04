AMD представила свои самые мощные процессоры для ноутбуков с новейшей встроенной графикой

Как и линейка Cezanne процессоры Ryzen 6000 под кодовым названием Rembrandt будут представлены в вариантах Ryzen 6000H и Ryzen 6000U. Серия H нацелена на сегмент высокопроизводительных ноутбуков для энтузиастов, а серия U нацелена на сегмент массового и начального уровня.

Флагманами являются модели AMD Ryzen 9 6980HX и Ryzen 9 6900HX. Первая модель получила восемь ядер и 16 потоков, 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и 4 МБ кэш-памяти второго уровня. Базовые частоты обоих процессоров составляют 3,30 ГГц, а boost — до 5,00 ГГц для Ryzen 9 6980HX и до 4,90 ГГц для Ryzen 9 6900HX. Процессоры HX получат больший TDP.

Одним из самых больших изменений в линейке станет добавление графической архитектуры AMD RDNA 2. Самые мощные модели будут оснащены графическим процессором Radeon 680M с 12 вычислительными блоками.

Так выглядят новые линейки: