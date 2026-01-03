Аналитики: Apple выпустит дешевый 12,9-дюймовый MacBook весной 2026 года

Главной особенностью новинки может стать процессор Apple A18 Pro — тот же, что используется в флагманских iPhone 16 Pro. Это не чип серии M, но его производительность, по оценкам, будет всё равно «значительно выше», чем у старых Intel-процессоров в прошлых 12-дюймовых MacBook. Устройство будет делать акцент на время работы, а не максимальную мощность. Цена даже приблизительно неизвестна.

Пока это только слухи, и официальных подтверждений от Apple нет. Если информация верна, пользователям стоит ждать анонса весной 2026 года.