Аналитики: Apple выпустит дешевый 12,9-дюймовый MacBook весной 2026 года

Опубликовано 03 января 2026, 21:001 мин.
Аналитики: Apple выпустит дешевый 12,9-дюймовый MacBook весной 2026 годаОфициального подтверждения нет
По данным аналитиков, Apple работает над новым компактным MacBook с экраном 12,9 дюйма. Ожидается, что он выйдет весной 2026 года и станет ещё дешевле MacBook Air.
© Apple
Главной особенностью новинки может стать процессор Apple A18 Pro — тот же, что используется в флагманских iPhone 16 Pro. Это не чип серии M, но его производительность, по оценкам, будет всё равно «значительно выше», чем у старых Intel-процессоров в прошлых 12-дюймовых MacBook. Устройство будет делать акцент на время работы, а не максимальную мощность. Цена даже приблизительно неизвестна.
Пока это только слухи, и официальных подтверждений от Apple нет. Если информация верна, пользователям стоит ждать анонса весной 2026 года.