Анализ ремонтопригодности: ноутбуки Google и Apple показали плохие результаты

В отчете большое внимание уделяется показателям разборки, считая, что они в большей степени отражают ожидания потребителей в отношении ремонтопригодности, чем другие категории, такие как доступность запасных частей. Эти показатели в сочетании с информацией об обновлении программного обеспечения и доступом к документам по ремонту рисуют тревожную картину для популярных моделей ноутбуков.

Несмотря на свою доступность, Chromebook страдают от более низких оценок ремонтопригодности — в среднем 6,3 балла. Недавнее продление компанией Google срока поддержки до 10 лет не оказывает существенного влияния на этот показатель, так как, по мнению PIRG, это всего лишь приводит Chromebook в соответствие с отраслевыми стандартами.

Тем временем MacBook уступил таким крупным брендам, как Dell, HP и даже Lenovo. Их низкий средний балл за разборку (4 из 10) отражает конструктивные решения Apple, в которых эстетика часто ставится во главу угла, а не возможность ремонта. Впрочем, проблеск надежды появился благодаря тому, что Apple недавно перешла к инициативам, связанным с «правом на ремонт», включая законодательство Калифорнии и собственную программу самостоятельного ремонта. Несмотря на улучшение документации, доступности запчастей и цен, PIRG считает, что MacBook по-прежнему «слишком сложно вскрыть и отремонтировать».