Android посоветовали «вспомнить корни» перед появлением на ноутбуках

По словам Google, новая ОС создаётся на общей технической базе для ПК и мобильных устройств. Но чтобы Android действительно стал конкурентом привычным ПК-системам, Google придётся вернуться к корням Linux, сообщает обозреватель Gizmodo. Это позволит пользователям устанавливать полноценные приложения, а не только мобильные версии, и использовать стандартные рабочие процессы.

ChromeOS пока слишком ограничена: файловый менеджер неудобен, простые задачи, вроде редактирования фото, сложны, а интерфейс рассчитан на минимализм и мобильные привычки. Для ПК, как пишут СМИ, важны чистый интерфейс, поддержка периферии и возможность настраивать систему под свои нужды.

Эксперты считают, что успех новой ОС зависит от долгосрочной поддержки и совместимости с популярными программами. Google придётся позволить установку сторонних приложений и отказаться от чрезмерного контроля через магазин.