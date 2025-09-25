Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 25 сентября 2025, 18:10
Android посоветовали «вспомнить корни» перед появлением на ноутбуках

Google готовит новую систему
Google готовит полноценную версию Android для ПК, которая может стать альтернативой Windows и macOS. Пока подробностей мало, но известно, что система будет тесно интегрирована с ИИ Gemini, как на Chromebook, и позволит работать с приложениями вроде Gmail, Docs и Sheets прямо с рабочего стола. Вот только Android стоит для начала вспомнить свои корни, считают СМИ.
По словам Google, новая ОС создаётся на общей технической базе для ПК и мобильных устройств. Но чтобы Android действительно стал конкурентом привычным ПК-системам, Google придётся вернуться к корням Linux, сообщает обозреватель Gizmodo. Это позволит пользователям устанавливать полноценные приложения, а не только мобильные версии, и использовать стандартные рабочие процессы.

ChromeOS пока слишком ограничена: файловый менеджер неудобен, простые задачи, вроде редактирования фото, сложны, а интерфейс рассчитан на минимализм и мобильные привычки. Для ПК, как пишут СМИ, важны чистый интерфейс, поддержка периферии и возможность настраивать систему под свои нужды.

Эксперты считают, что успех новой ОС зависит от долгосрочной поддержки и совместимости с популярными программами. Google придётся позволить установку сторонних приложений и отказаться от чрезмерного контроля через магазин.

