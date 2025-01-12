Anker представила адаптер на 140 Вт и компактный пауэрбанк с 25 000 мАч

Опубликовано 12 января 2025, 12:001 мин.
Anker представила адаптер на 140 Вт и компактный пауэрбанк с 25 000 мАчМожно брать в дорогу
Anker представила на выставке CES 2025 два новых зарядных устройства, ориентированных на устройства Apple. Первое — это 140-ваттное зарядное устройство с четырьмя портами — тремя USB-C и одним USB-A.
© Anker
Два порта USB-C обеспечивают мощность до 140 Вт каждый, что подходит для быстрой зарядки 16-дюймового MacBook Pro. Зарядное устройство оснащено небольшим дисплеем для контроля выходной мощности и состояния зарядки. Его цена составляет $ 89,99.
Второй продукт — компактный пауэрбанк емкостью 25 000 мАч. Несмотря на размеры, сравнимые с банкой газировки, он обеспечивает мощность до 165 Вт, причем 100 Вт доступны через порты USB-C и встроенные кабели. Он поддерживает быструю зарядку, позволяя 16-дюймовому MacBook Pro зарядиться до 50% всего за 30 минут. Он также оснащен дисплеем для контроля зарядки. Можно приобрести за 99,99 доллара.