Anker представила адаптер на 140 Вт и компактный пауэрбанк с 25 000 мАч

Второй продукт — компактный пауэрбанк емкостью 25 000 мАч. Несмотря на размеры, сравнимые с банкой газировки, он обеспечивает мощность до 165 Вт, причем 100 Вт доступны через порты USB-C и встроенные кабели. Он поддерживает быструю зарядку, позволяя 16-дюймовому MacBook Pro зарядиться до 50% всего за 30 минут. Он также оснащен дисплеем для контроля зарядки. Можно приобрести за 99,99 доллара.