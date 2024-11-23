SonarPen 2, доступный для предварительного заказа на Kickstarter, оснащен функцией распознавания наклона и улучшенным наконечником, аналогичным Apple Pencil, который теперь ещё можно заменить, отмечают представители стартапа. Он сохранил такие функции, как чувствительность к нажатию и настраиваемую кнопку быстрого доступа. Правда, в неподдерживаемых приложениях он работает как базовый Apple Pencil без чувствительности к нажатию.

Те, кто присоединится раньше, смогут приобрести стилус по цене около 32 долларов, а розничная цена составит 45 долларов. Начало поставок запланировано на апрель 2025 года.