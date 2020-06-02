Анонсированы бюджетные игровые ноутбуки HP Pavilion Gaming 16

Устройства оснащены 16-дюймовым экраном, частота обновления которого достигает 144 Гц, а разрешение 1080p. Яркость IPS-дисплея тут составляет 300 нит. В линейке представлены две модели: одна работает на процессоре Intel десятого поколения Core i5-10300H, а вторая — на Core i7-10750H. Устройства оборудованы видеокартами до модели NVIDIA GeForce RTX 2060. На одном Pavilion Gaming 16 есть 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD и 32 ГБ Intel Optane, а на другом — 12 ГБ оперативной памяти, жёсткий диск на 1 ТБ и SSD на 256 ГБ.

В целом, ноутбуки Pavilion Gaming 16 предназначены не для хардкорных геймеров: подойдут тем, кто привык расслабиться за игрой вечером после работы. Для работы, кстати, ноутбуки тоже можно без проблем использовать.

Цены и дата начала продаж пока не известны.