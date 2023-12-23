Антибликовый экран, Snapdragon 6 Gen 1: Honor представил планшет Tablet 9

Антибликовый экран, Snapdragon 6 Gen 1: Honor представил планшет Tablet 9И не самая высокая цена
Honor представила свой новейший планшет Tablet 9 среднего класса. Обладая гладким и легким цельнометаллическим корпусом и вариантам памяти от 8 ГБ/128 ГБ до 12 ГБ/512 ГБ, Tablet 9 обещает «универсальность».
В основе этого устройства лежит чипсет Snapdragon 6 Gen 1. Главной особенностью является 12,1-дюймовый антибликовый IPS LCD дисплей с четким разрешением 2560×1600px и яркостью 500 нит. Планшет выходит еще и в версии Soft Light с бумагоподобной защитой экрана для более удобной работы со стилусом. В планшет также встроены алгоритмы улучшения голоса, что повышает качество звука.
Планшет с аккумулятором емкостью 8 300 мАч, поддерживающим зарядку 35 Вт, работает под управлением MagicOS 7.2.
Tablet 9 по цене от 1,599 CNY (примерно 20 тысяч рублей) выглядит вполне сносно, но имейте в виду: Honor предупредила об ограниченном его количестве.