Apple добавит OLED-дисплей в самый дешёвый MacBook уже в 2024 году

На этот раз инсайдеры рассказали, что презентация обновлённого Air может состояться уже в начале 2024 года. Устройство, якобы, получит новейшую версию OLED-дисплея, которую в Apple называют «тандемным стеком».

Те же источники отметили, что MacBook Pro ещё какое-то время продолжит оснащаться mini-LED дисплеями. При этом нет никакой информации, когда модели Pro перейдут на OLED.

В дополнение к слухам об OLED-дисплеях, инсайдеры сообщили о работе Apple над новыми моделями MacBook Air на пока не анонсированном чипсете Apple M3. Их анонса от компании ждут уже летом 2023 года. Возможно, в рамках WWDC 2023.