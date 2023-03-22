Ноутбуки и планшеты
10:20, 22 марта 2023
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Apple добавит OLED-дисплей в самый дешёвый MacBook уже в 2024 году

Возможно, даже раньше, чем в MacBook Pro

После пары месяцев молчания, в Сети появились свежие слухи о первом MacBook Air, оснащённом OLED-дисплеем.

Apple добавит OLED-дисплей в самый дешёвый MacBook уже в 2024 году

Фото: Gizmochina

На этот раз инсайдеры рассказали, что презентация обновлённого Air может состояться уже в начале 2024 года. Устройство, якобы, получит новейшую версию OLED-дисплея, которую в Apple называют «тандемным стеком».

Те же источники отметили, что MacBook Pro ещё какое-то время продолжит оснащаться mini-LED дисплеями. При этом нет никакой информации, когда модели Pro перейдут на OLED.

В дополнение к слухам об OLED-дисплеях, инсайдеры сообщили о работе Apple над новыми моделями MacBook Air на пока не анонсированном чипсете Apple M3. Их анонса от компании ждут уже летом 2023 года. Возможно, в рамках WWDC 2023.

Источник:Gizmochina
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