Apple добавит OLED-дисплей в самый дешёвый MacBook уже в 2024 году

10:20, 22 марта 2023
1 мин.
Apple добавит OLED-дисплей в самый дешёвый MacBook уже в 2024 годуВозможно, даже раньше, чем в MacBook Pro
После пары месяцев молчания, в Сети появились свежие слухи о первом MacBook Air, оснащённом OLED-дисплеем.
Фото: Gizmochina
На этот раз инсайдеры рассказали, что презентация обновлённого Air может состояться уже в начале 2024 года. Устройство, якобы, получит новейшую версию OLED-дисплея, которую в Apple называют «тандемным стеком».
Те же источники отметили, что MacBook Pro ещё какое-то время продолжит оснащаться mini-LED дисплеями. При этом нет никакой информации, когда модели Pro перейдут на OLED.
В дополнение к слухам об OLED-дисплеях, инсайдеры сообщили о работе Apple над новыми моделями MacBook Air на пока не анонсированном чипсете Apple M3. Их анонса от компании ждут уже летом 2023 года. Возможно, в рамках WWDC 2023.