Apple добавит распознавание лиц в ноутбуки

Источник говорит, что конечная цель Apple — перевести все свои продукты на Face ID, в том числе iPhone SE и iPad Air, которые сейчас используют Touch ID. По информации инсайдера, первые Mac с системой распознавания лиц появятся уже в ближайшие пару лет. Он не исключает, что камеру Apple может встроить в экран, чтобы избавиться от «чёлок». Этот сенсор даёт преимущества — безопасность и возможность применять дополненную реальность.

Ранее сообщалось, что Apple намерена выпустить новое поколение монитора Pro Display XDR с чипом A13, который также установлен в iPhone 11.