Apple iPad стал виновником пожара в целом доме

В иске сказано, что пожар произошёл в результате одной или нескольких неисправностей iPad, связанной с электрической/аккумуляторной системой в устройстве. Страховая компания выплатила более $142 000, чтобы восстановить дом пострадавшего. Теперь фирма пытается заставить Apple возместить ущерб.

Утверждается, что владелец iPad никак не модифицировал планшет, использовал его только по назначению. Пожар стал результатом дефекта в устройстве.

Ранее против Apple уже подавали подобный иск. Тогда из-за пожара погиб отец девушки-истца. Причиной инцидента также назвали неисправный аккумулятор iPad. Этот иск до сих пор рассматривается, решения по делу нет.